British American Tobacco PLCShs Aktie

British American Tobacco PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916671 / ISIN: US1104481072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 08:35:03

British American Tobacco Announces Extension Of Share Buyback

(RTTNews) - British American Tobacco p.l.c. (BTI, BATS.L) announced the extension of its share buyback programme, originally announced on 18 March 2024, by up to 1.3 billion pounds for 2026. The company has entered into an irrevocable, non-discretionary agreement with UBS AG London Branch to purchase ordinary shares of the company for the next tranche of the Programme, which is expected to be completed during the closed period commencing on 2 January 2026 and ending at the close of business on 11 February 2026.

UBS will make its trading decisions in relation to the company's shares independently of, and uninfluenced by, the company.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shsmehr Nachrichten

Analysen zu British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shs 49,20 0,20% British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen etwas tiefer
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex mit leichten Verlusten erwartet wird. In Fernost verzeichnen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte kleine Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen