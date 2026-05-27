British American Tobacco (Malaysia) Bhd: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

British American Tobacco (Malaysia) Bhd hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte British American Tobacco (Malaysia) Bhd 0,080 MYR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 160,3 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 50,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem British American Tobacco (Malaysia) Bhd 322,0 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at