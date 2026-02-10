10.02.2026 06:31:29

British American Tobacco (Malaysia) Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

British American Tobacco (Malaysia) Bhd ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat British American Tobacco (Malaysia) Bhd die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 948,0 Millionen MYR – ein Plus von 45,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem British American Tobacco (Malaysia) Bhd 653,0 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,710 MYR. Im letzten Jahr hatte British American Tobacco (Malaysia) Bhd einen Gewinn von 0,640 MYR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,18 Prozent zurück. Hier wurden 2,20 Milliarden MYR gegenüber 2,32 Milliarden MYR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen