British American Tobacco (Malaysia) Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

British American Tobacco (Malaysia) Bhd ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat British American Tobacco (Malaysia) Bhd die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 948,0 Millionen MYR – ein Plus von 45,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem British American Tobacco (Malaysia) Bhd 653,0 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,710 MYR. Im letzten Jahr hatte British American Tobacco (Malaysia) Bhd einen Gewinn von 0,640 MYR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,18 Prozent zurück. Hier wurden 2,20 Milliarden MYR gegenüber 2,32 Milliarden MYR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at