British American Tobacco PLCShs Aktie
WKN: 916671 / ISIN: US1104481072
|
18.02.2026 15:23:47
British American Tobacco Reaffirms FY26 Outlook
(RTTNews) - British American Tobacco p.l.c. (BTI), a tobacco and nicotine company, Wednesday said that it is reaffirming its outlook for fiscal 2026.
It continues to expect 5 percent to 8 percent of adjusted diluted EPS growth and 3 percent to 5 percent of revenue growth, indicating performance at the lower end of the constant-currency range.
In pre-market activity, BTI shares were trading at $59.19, up 0.46% on the New York Stock Exchange.
