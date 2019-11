British American Tobacco senkt Umsatzausblick für E-Zigaretten

Der Gegenwind bei E-Zigaretten in den USA macht British American Tobacco (BAT) in dem Bereich einen Strich durch die Rechnung.

Der Konzern senkte seinen Ausblick für den Bereich "New Categories", der diese sogenannten Vaping-Produkte umfasst. Er geht für das Gesamtjahr nun von einem wechselkursbereinigten Umsatzwachstum in der Sparte am unteren Ende der Prognosespanne von 30 bis 50 Prozent aus. Bisher hatte BAT die Mitte der Bandbreite angepeilt.

US-Präsident Donald Trump hatte im September angekündigt, dass die Regierung die meisten Vaping-Produkte vom Markt nehmen will. Grund für den Schritt ist die Gesundheitsgefährdung und die wachsende Beliebtheit bei Jugendlichen. BAT hat in der Vergangenheit gesagt, keine Geschmacksrichtungen zu verkaufen, die sich speziell an Jugendliche richten.

Trotz des rückläufigen US-Markts für E-Zigaretten erwartet BAT in der Region ein insgesamt starkes Wachstum im Rahmen der für den Gesamtkonzern geltenden Spanne von 3 bis 5 Prozent, gestützt von einem guten Preisumfeld und weniger Rabatten.

Das Wachstum des bereinigten operativen Gewinns im Gesamtjahr sieht der Konzern, zu dem Marken wie Lucky Strike, Camel und Dunhill gehören, am oberen Ende der Langfrist-Prognosespanne von 5 bis 7 Prozent.

LONDON (Dow Jones)