BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
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29.06.2026 10:51:38
British American Tobacco slashes 9,000 jobs
Maker of Dunhill cigarettes says cuts and outsourcing will affect about one in five jobsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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