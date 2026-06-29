BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
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29.06.2026 11:30:54
British American Tobacco to cut 5,500 jobs globally in restructuring push
The layoffs is expected to add £600 million (S$1.03 billion) of annualised incremental savings by 2028Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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