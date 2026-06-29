BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
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29.06.2026 11:53:12
British American Tobacco to cut 9,000 jobs
The tobacco industry is grappling with declining demand for traditional cigarettes.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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