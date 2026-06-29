BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|
29.06.2026 14:58:22
British American Tobacco to cut 9,000 jobs
The company had said earlier this year it was planning savings to make it "more digital and AI-focused".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
01.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
01.07.26
|Handel in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
01.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
01.07.26