PASSPORT Aktie
WKN: 566562 / ISIN: JP3781450006
|
26.02.2026 15:52:26
British-Danish couple say new UK passport rules may separate them from children
Family learned of change while abroad, and fear dual-national children will have to stay with relatives while they return to apply for passportsA British man and a Danish woman fear they will be separated from their young children in Copenhagen airport because of new border control rules on British dual nationals.James Scrivens and his wife, Sara, who live in Wales, were visiting relatives in Norway and Denmark during the school holidays, and learned about the new Home Office rules only while they were abroad. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PASSPORT Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu PASSPORT Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.