British Energy Aktie
ISIN: ARDEUT112240
|
25.02.2026 08:34:34
British energy bills to fall as price cap cut by 7%
Typical households will pay £1,641 per year, down from £1,758 after energy efficiency scheme scrappedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!