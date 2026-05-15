Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.05.2026 08:10:35
British Gas hit with £90mn in penalties over pre-payment meters
Ofgem found utility breached licence conditions designed to protect vulnerable customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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