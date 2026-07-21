Being Aktie

Being für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001

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21.07.2026 08:00:03

British Gas mixed up our energy meter - but now I’m being penalised

When the problem was finally sorted out in our new-build home, it increased my tariff by 19%Residents in our new housing development are being billed for each other’s energy after the meters were mixed up.I realised British Gas was sending bills for my energy to the developer of the estate instead of to me. I informed British Gas of my details when I moved in seven months ago. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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