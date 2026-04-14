BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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14.04.2026 08:00:02
British Gas sent me a £571 bill for a flat I’ve never owned or lived in
Now I’m being threatened with debt collectors because I don’t have a tenancy agreement or a mortgageBritish Gas opened an account in my name for an address that I have never occupied, and sent me a £571 bill. It declined to open a complaint because I “refused” to provide a tenancy agreement or mortgage statement which, since I’ve long since paid off my mortgage, I don’t have. It is now threatening me with a debt collection agency. IW, Northampton Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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