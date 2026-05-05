Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
05.05.2026 03:55:39
British pubs closing at a rate of almost two per day in 2026
The British Beer and Pub Association says 161 pubs have closed in the first three months of this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!