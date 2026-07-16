Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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16.07.2026 08:48:50
British Steel taken into public ownership to protect 'vital' UK supply
The Scunthorpe steelworks has been officially nationalised under new government powers passed this week.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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