RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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26.08.2026 08:04:34
Britons face highest price cap in three years as energy bills rise 4% from October
Households in Great Britain will pay equivalent of £1,723 a year, prompting calls for more supportNils Pratley: Labour’s energy bills crisis is getting worse. Political honesty is essentialBusiness live – latest updatesMillions of households in Great Britain will face the highest energy charges in three years this winter after months of soaring market prices caused the government’s price cap to rise for a second time in three months.Gas and electricity prices will rise by 4% from October under the new cap, months after climbing 13% at the start of July to take account of soaring global energy market prices caused by the war on Iran. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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