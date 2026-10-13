Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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13.10.2026 17:21:04
Britons travelling to EU countries told not to apply for delayed Etias visa waiver
Abta advice comes as more than more than 150 websites offer service of securing entry to Schengen zone
Britons travelling to Europe have told not to apply for an Etias visa waiver, with more than 150 websites touting the service despite its introduction being delayed.
Non-EU citizens, including UK travellers and those from other visa-exempt countries including the US, Australia and Canada, will soon need to pay €20 (£17) for an electronic waiver to enter the Schengen zone under the European travel information and authorisation system (Etias).Continue reading...
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