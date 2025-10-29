Brixmor Property Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Brixmor Property Group äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach 0,320 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 340,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brixmor Property Group einen Umsatz von 323,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at