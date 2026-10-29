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29.10.2026 06:31:29
Brixmor Property Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Brixmor Property Group veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Brixmor Property Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,310 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 359,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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