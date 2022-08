Brixmor Property Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Brixmor Property Group präsentierte in der am 02.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,290 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 306,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 286,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at