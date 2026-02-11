|
Brixmor Property Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Brixmor Property Group hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Brixmor Property Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 328,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,25 USD. Im Vorjahr hatte Brixmor Property Group 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD sowie einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD prognostiziert.
