Brixmor Property Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brixmor Property Group hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Brixmor Property Group 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 354,8 Millionen USD gegenüber 344,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at