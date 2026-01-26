|
26.01.2026 06:31:29
Brixton Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Brixton Metals hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Brixton Metals ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
