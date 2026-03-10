Bay Capital Aktie
WKN DE: A3C4MQ / ISIN: JE00BKVHVW88
|
10.03.2026 16:34:01
Broad Bay Capital Opens $25 Million Position in Chili's Parent Company, Brinker International
According to a Feb. 17, 2026, SEC filing, Broad Bay Capital Management, LP established a new position in Brinker International(NYSE:EAT), acquiring 175,000 shares. The estimated transaction value was $25.12 million, based on the average closing price during the quarter. The stake’s quarter-end value was $25.12 million, reflecting the full value of the share purchase as of Dec. 31, 2025.This is a new position, accounting for approximately 2.63% of Broad Bay’s 13F reportable assets under management as of Dec. 31, 2025.As of March 9, 2026, shares of Brinker International were trading at $137.57, down approximately 1.2% over the past year and underperforming the S&P 500 by 19 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
