BROAD ENTERPRISE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BROAD ENTERPRISE gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,32 JPY gegenüber 16,44 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 88,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at