BROAD ENTERPRISE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BROAD ENTERPRISE äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 52,61 JPY. Im letzten Jahr hatte BROAD ENTERPRISE einen Gewinn von 26,19 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat BROAD ENTERPRISE mit einem Umsatz von insgesamt 3,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 87,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at