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11.11.2026 06:31:29
BROAD ENTERPRISE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
BROAD ENTERPRISE hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 16,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 88,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,18 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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