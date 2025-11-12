BROAD ENTERPRISE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BROAD ENTERPRISE stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,65 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BROAD ENTERPRISE 10,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 65,16 Prozent auf 1,68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at