Broad-Minded präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Broad-Minded hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,21 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,27 Milliarden JPY – ein Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broad-Minded 1,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at