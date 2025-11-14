BroadBand Security,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BroadBand Security,Inc Registered stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BroadBand Security,Inc Registered -2,510 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat BroadBand Security,Inc Registered 1,49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at