BroadBand Security,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BroadBand Security,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 42,46 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BroadBand Security,Inc Registered 25,18 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,86 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BroadBand Security,Inc Registered einen Umsatz von 1,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at