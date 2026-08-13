BroadBand Security,Inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BroadBand Security,Inc Registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,02 JPY. Im Vorjahresviertel waren -8,480 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BroadBand Security,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,39 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 84,44 JPY gegenüber 32,42 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 6,78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 127,10 JPY und einen Umsatz von 8,00 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at