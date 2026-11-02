BroadBand Tower: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BroadBand Tower hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 3,78 JPY gegenüber 4,13 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat BroadBand Tower 3,21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 38,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,19 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at