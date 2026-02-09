09.02.2026 06:31:29

BroadBand Tower hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BroadBand Tower hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BroadBand Tower -1,240 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat BroadBand Tower im vergangenen Quartal 3,66 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BroadBand Tower 3,69 Milliarden JPY umsetzen können.

BroadBand Tower hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,59 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 15,29 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

