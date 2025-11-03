BroadBand Tower informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BroadBand Tower gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 4,13 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,99 Prozent auf 5,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

