BroadBand Tower verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BroadBand Tower präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,30 JPY, nach 2,40 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat BroadBand Tower im vergangenen Quartal 3,11 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BroadBand Tower 3,33 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at