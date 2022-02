Broadcasting System of Niigata: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Broadcasting System of Niigata hat am 11.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 90,55 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 42,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,36 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,02 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at