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12.11.2026 06:31:28
Broadcasting System of Niigata gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Broadcasting System of Niigata präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 20,39 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcasting System of Niigata noch ein Gewinn pro Aktie von 32,01 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 5,80 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,73 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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