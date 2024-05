Broadcasting System of Niigata mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Broadcasting System of Niigata hat am 13.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 36,84 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 52,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 7,22 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcasting System of Niigata 7,45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 115,72 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Broadcasting System of Niigata 159,78 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Broadcasting System of Niigata im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,04 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 23,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

