Broadcasting System of Niigata präsentierte Quartalsergebnisse

Broadcasting System of Niigata hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 28,56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcasting System of Niigata 30,42 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,29 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at