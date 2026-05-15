Broadcasting System of Niigata: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Broadcasting System of Niigata lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 84,94 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcasting System of Niigata 89,81 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcasting System of Niigata einen Umsatz von 8,41 Milliarden JPY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 231,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 174,33 JPY je Aktie generiert.

Broadcasting System of Niigata hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 24,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at