Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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26.06.2026 21:32:51
Broadcom, Micron, AMD, and Other AI Chip Stocks Slumped on Friday. You Can Thank OpenAI and SpaceX.
The past few years have been lucrative for semiconductor investors. This has been especially true for chip stocks serving the artificial intelligence (AI) boom. The PHLX Semiconductor Index -- which lists the 30 largest U.S.-listed chipmakers -- has soared 429% (as of this writing) since the adoption of AI began in earnest in early 2023.At the same time, those same stocks have been fraught with volatility, as the PHLX has fallen at least 10% on seven separate occasions, which explains why semiconductor investing isn't for the faint of heart.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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