Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Quartalszahlen vorgelegt 04.03.2026 22:21:00

Broadcom-Aktie dennoch schwächer: Umsatz- und Gewinnplus - Erwartungen übertroffen

Broadcom-Aktie dennoch schwächer: Umsatz- und Gewinnplus - Erwartungen übertroffen

Der Chipkonzern Broadcom hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das zurückliegende Quartal präsentiert.

Broadcom erwirtschaftete im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 US-Dollar. Das war deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, als ein EPS von 1,14 US-Dollar in den Büchern verzeichnet gewesen war. Analysten hatten im Vorfeld erwartet, dass der Gewinn im Berichtszeitraum auf 2,02 US-Dollar je Aktie klettern würde.

Daneben verzeichnete Broadcom im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 19,31 Milliarden US-Dollar - ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als der US-Konzern 14,92 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analystenschätzungen von 19,23 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen.

Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ fällt der Kurs der Broadcom-Aktie zeitweise um 0,48 Prozent auf 316,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Berkshire Hathaway-Aktie vs. Broadcom: Welche Aktie bis 2030 wirklich gewinnt

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

mehr Nachrichten