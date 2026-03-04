Broadcom Aktie
Broadcom-Aktie dennoch schwächer: Umsatz- und Gewinnplus - Erwartungen übertroffen
Broadcom erwirtschaftete im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 US-Dollar. Das war deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, als ein EPS von 1,14 US-Dollar in den Büchern verzeichnet gewesen war. Analysten hatten im Vorfeld erwartet, dass der Gewinn im Berichtszeitraum auf 2,02 US-Dollar je Aktie klettern würde.
Daneben verzeichnete Broadcom im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 19,31 Milliarden US-Dollar - ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als der US-Konzern 14,92 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analystenschätzungen von 19,23 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen.
Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ fällt der Kurs der Broadcom-Aktie zeitweise um 0,48 Prozent auf 316,00 US-Dollar.
