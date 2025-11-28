Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|KI-Boom
|
28.11.2025 16:19:39
Broadcom-Aktie knackt neuen Rekord - 2-Billionen-Dollar-Marke im Blick
Damit knüpfte der Titel nach dem gestrigen Feiertag an seinen jüngsten Höhenflug an und baute sein Jahresplus auf inzwischen etwas mehr als 73 Prozent aus. Der Börsenwert liegt aktuell bei knapp 1,9 Billionen US-Dollar. Broadcom hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten am Finanzmarkt zunehmend als einer der größten Profiteure des KI-Hypes entpuppt.
Mit dem starken Kursplus schneidet das Papier in diesem Jahr zum Beispiel deutlich besser ab als die Anteile von Nvidia
So hat sich Nvidias Börsenwert in den vergangenen drei Jahren mehr als verzehnfacht - auf zuletzt 4,3 Billionen Dollar. Vor einigen Wochen war Nvidia zeitweise sogar mehr als fünf Billionen Dollar wert. Der Broadcom-Kurs hat sich seit November 2022 fast verachtfacht.
/zb/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Analysen zu Broadcommehr Analysen
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
