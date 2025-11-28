Broadcom Aktie

KI-Boom 28.11.2025 16:19:39

Broadcom-Aktie knackt neuen Rekord - 2-Billionen-Dollar-Marke im Blick

Broadcom-Aktie knackt neuen Rekord - 2-Billionen-Dollar-Marke im Blick

Aktien des Chipherstellers Broadcom profitieren weiter vom Boom rund um "Künstliche Intelligenz".

Der Kurs der Broadcom-Anteile stieg am Freitag im frühen US-Handel erstmals über die Marke von 400 Dollar und kletterte um bis zu 1,3 Prozent auf 402,63 Dollar. Zuletzt ging es via NASDAQ noch um 0,88 Prozent aufwärts auf 401,07 US-Dollar.

Damit knüpfte der Titel nach dem gestrigen Feiertag an seinen jüngsten Höhenflug an und baute sein Jahresplus auf inzwischen etwas mehr als 73 Prozent aus. Der Börsenwert liegt aktuell bei knapp 1,9 Billionen US-Dollar. Broadcom hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten am Finanzmarkt zunehmend als einer der größten Profiteure des KI-Hypes entpuppt.

Mit dem starken Kursplus schneidet das Papier in diesem Jahr zum Beispiel deutlich besser ab als die Anteile von Nvidia

So hat sich Nvidias Börsenwert in den vergangenen drei Jahren mehr als verzehnfacht - auf zuletzt 4,3 Billionen Dollar. Vor einigen Wochen war Nvidia zeitweise sogar mehr als fünf Billionen Dollar wert. Der Broadcom-Kurs hat sich seit November 2022 fast verachtfacht.

/zb/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Broadcommehr Analysen

05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
