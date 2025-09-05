Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bilanz veröffentlicht 05.09.2025 07:15:00

Broadcom-Aktie legt kräftig zu: Umsatz- und Gewinnplus

Broadcom-Aktie legt kräftig zu: Umsatz- und Gewinnplus

Der Tech-Konzern Broadcom hat am Donnerstag nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das dritte Quartal offengelegt.

Broadcom erwirtschaftete im Berichtszeitraum ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 US-Dollar. Das war deutlich besser als im Vorjahreszeitraum, als ein EPS von 1,24 US-Dollar in den Büchern verzeichnet worden war. Analysten hatten im Vorfeld erwartet, dass der Gewinn im Berichtszeitraum auf 1,66 US-Dollar je Aktie klettern würde.

Der Quartalsumsatz von Broadcom belief sich daneben im zweiten Jahresviertel auf 15,95 Milliarden US-Dollar, nach 13,07 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen waren die Analysten indes von einem Quartalsumsatz in Höhe von 15,83 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Umsatzschub dank KI-Lösungen

Der Apple- und Google-Chipzulieferer Broadcom hat Umsatz und Gewinn im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal deutlich steigern können und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das letzte Vierteljahr geht das Unternehmen von einem deutlicheren Wachstum aus, als die Marktexperten zuvor angenommen hatten. Dabei profitiert Broadcom von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI).

So stieg der Umsatz mit KI-Halbleitern im dritten Quartal (per 3. August) auf 5,2 Milliarden US-Dollar, wie Broadcom am Donnerstag in San Jose mitteilte. Im Schlussquartal soll auf 6,2 Milliarden Dollar anziehen. Analysten hatten hier mit weniger gerechnet.

Insgesamt erzielte Broadcom im Quartal ein Umsatzplus von 22 Prozent auf 15,95 Milliarden Dollar (rund 13,7 Mrd Euro) und damit dem Unternehmen zufolge einen Rekordwert. In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres sollen die Erlöse um knapp ein Viertel auf 17,4 Milliarden Dollar zulegen und damit ebenfalls stärker ausfallen als von Analysten erwartet.

Im Quartal legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 8,2 auf 10,7 Milliarden Dollar zu und fiel ebenfalls besser aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente Broadcom bereinigt 8,4 Milliarden Dollar, nach 6,1 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen gehört in den Augen vieler Anleger wie NVIDIA zu den großen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Broadcom-Aktie zeitweise 4,58 Prozent auf 320,11 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingebracht
Broadcom-Aktie sinkt trotz Unterstützung durch Analysten

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcommehr Nachrichten