Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Bilanz veröffentlicht
|
05.09.2025 07:15:00
Broadcom-Aktie legt kräftig zu: Umsatz- und Gewinnplus
Der Quartalsumsatz von Broadcom belief sich daneben im zweiten Jahresviertel auf 15,95 Milliarden US-Dollar, nach 13,07 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen waren die Analysten indes von einem Quartalsumsatz in Höhe von 15,83 Milliarden US-Dollar ausgegangen.
Umsatzschub dank KI-Lösungen
Der Apple- und Google-Chipzulieferer Broadcom hat Umsatz und Gewinn im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal deutlich steigern können und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das letzte Vierteljahr geht das Unternehmen von einem deutlicheren Wachstum aus, als die Marktexperten zuvor angenommen hatten. Dabei profitiert Broadcom von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI).
So stieg der Umsatz mit KI-Halbleitern im dritten Quartal (per 3. August) auf 5,2 Milliarden US-Dollar, wie Broadcom am Donnerstag in San Jose mitteilte. Im Schlussquartal soll auf 6,2 Milliarden Dollar anziehen. Analysten hatten hier mit weniger gerechnet.
Insgesamt erzielte Broadcom im Quartal ein Umsatzplus von 22 Prozent auf 15,95 Milliarden Dollar (rund 13,7 Mrd Euro) und damit dem Unternehmen zufolge einen Rekordwert. In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres sollen die Erlöse um knapp ein Viertel auf 17,4 Milliarden Dollar zulegen und damit ebenfalls stärker ausfallen als von Analysten erwartet.
Im Quartal legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 8,2 auf 10,7 Milliarden Dollar zu und fiel ebenfalls besser aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente Broadcom bereinigt 8,4 Milliarden Dollar, nach 6,1 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen gehört in den Augen vieler Anleger wie NVIDIA zu den großen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren.
Im nachbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Broadcom-Aktie zeitweise 4,58 Prozent auf 320,11 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Broadcommehr Nachrichten
|
04.09.25
|Broadcom mit Umsatzschub dank KI-Lösungen (dpa-AFX)
|
04.09.25
|Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.09.25
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.08.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)