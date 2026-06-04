Broadcom-Aktie von Ausblick belastet: Deutlicher Ergebnissprung - Umsatz ebenfalls gestiegen

Für Anleger von Broadcom wurde es am Mittwochabend spannend. Der KI-Konzern hat seine Bücher für das zweite Geschäftsquartal geöffnet.

Für Broadcom ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,03 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,91 US-Dollar in der aktuellen Berichtsperiode. Damit entwickelte sich das Ergebnis schlechter als erwartet: Analysten waren im Vorfeld von einem EPS in Höhe von 2,40 US-Dollar ausgegangen.

Die Umsätze entwickelten sich deutlich positiv: Nachdem im Vorjahr noch Erlöse von 15,00 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, erzielte das Unternehmen im aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz von 22,19 Milliarden US-Dollar und konnte damit die Erwartungen der Analysten (22,13 Milliarden US-Dollar) leicht übertreffen.

Ausblick enttäuscht

Der Chipkonzern Broadcom wächst dank guter Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) weiter rasant. Zudem stellt der Halbleiterhersteller eine weitere Beschleunigung des Wachstums in Aussicht. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal liegt über dem von Analysten prognostizierten Durchschnitt. Allerdings enttäuschte die KI-Komponente des Ausblicks.

Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 rechnet Broadcom mit einem Erlös von rund 29,4 Milliarden Dollar (25 Mrd Euro). Das wären 84 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal, teilte Broadcom am Mittwoch in San Jose mit.

Die Zahlen von Broadcom wurden mit Spannung erwartet, da das Unternehmen nach NVIDIA das wichtigste Schwergewicht beim Ausbau der globalen KI-Infrastruktur ist. Als Marktführer bei maßgeschneiderten KI-Chips (ASICs) und Ethernet-Netzwerktechnik zeigt Broadcom, inwiefern Tech-Giganten auf Alternativen zu NVIDIAs teuren GPUs und Systemen setzen. Die Zahlen dienen dem Markt daher als entscheidender Gradmesser dafür, wie nachhaltig und breit gefächert die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom abseits von NVIDIA fließen.

Broadcom-Aktie bricht ein

Die Zahlen wurden am Markt mit Enttäuschung aufgenommen: Die Broadcom-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 13,65 Prozent schwächer bei 413,83 Dollar. Nach einem kräftigen Anstieg der Aktien in den vergangenen Jahren zählt Broadcom mit einem Börsenwert von knapp 3,4 Milliarden Dollar Ende des regulären Handels derzeit zu den wertvollsten Unternehmen der Vereinigten Staaten. Lediglich NVIDIA, Apple, Alphabet) Microsoft und Amazon sind mehr wert.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX