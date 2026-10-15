Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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15.10.2026 19:17:00
Broadcom CEO Hock Tan Echoes Warren Buffett in Warning About "Casino"-Like Investing
It pays to listen to anything Warren Buffett or Hock Tan, CEO of Broadcom (NASDAQ: AVGO), says about the state of the market, but when they say it together, you can be confident that there's a lot of truth behind it.
Last May, Warren Buffett likened the current market to gambling in a CNBC interview, saying it was like "a church with a casino attached," and he followed up in July, saying, "It's tough to find values when everybody is preferring gambling."
This week, Tan echoed that at an event in Singapore. "A lot of investors have no clue what they are investing in," he said, according to Bloomberg, and they "set very extreme expectations only to find out that it's almost like they are in a casino."
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