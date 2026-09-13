Broadcom Aktie

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WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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13.09.2026 15:00:00

Broadcom CEO Hock Tan Says Demand Already Exceeds Broadcom's $115 Billion AI Forecast. Here's What That Means for the Stock.

Broadcom (NASDAQ: AVGO) has emerged as an important AI processor company, albeit in a niche space. The company sells a variety of processors, but its application-specific integrated circuits (ASICs) are especially in demand right now because they can be designed for companies running specific AI models.

The need for these processors is so high that Broadcom CEO Hock Tan recently said the company's 2027 AI revenue forecast of $115 billion will likely be higher, as "demand actually exceeds this outlook." That's great news for Broadcom shareholders.

Here's what Tan said about future AI chip demand and what it means for Broadcom stock.

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