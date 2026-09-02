Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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03.09.2026 01:01:01
Broadcom Earnings: AI Chip Sales Tripled. Here’s the $34.8 Billion Number Investors Need to Watch.
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) reported its Q3 results after the market closed on Wednesday, Sept. 2, 2026. Here are the headline numbers:While the semiconductor giant's top and bottom lines grew explosively and beat Wall Street's targets, Broadcom's revenue guidance was less-than-perfect. That's making some investors nervous.The incredible growth -- unsurprisingly -- came primarily from Broadcom's AI business. Revenue from AI chips reached $16.7 billion, up 221% year over year and 54% from the previous quarter. Broadcom expects that figure to climb again to $21.7 billion in the fourth quarter, which would clock in at 236% year-over-year growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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